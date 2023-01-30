Нас ждет Эль-Класико: известны пары полуфинала Кубка Испании
Определились команды, которые могут сыграть в финале.
В понедельник, 30 января, состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании.
По результатам жеребьевки образовали две пары: Реал - Барселона и Осасуна - Атлетик Бильбао.
Отметим, полуфинал Кубка Короля состоит из двух матчей. Первые поединки (их хозяин - команда, указанная первой) пройдут 28 февраля и 1 или 2 марта, а ответные - 4, 5 или 6 апреля.
Ранее определилась судьба Андрея Лунина в мадридском клубе.
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