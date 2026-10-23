Матч ПСЖ и Лиона перенесен из-за протестов: совпадение с вручением Золотого мяча

Матч ПСЖ и Лиона перенесен на 26 октября из-за предстоящих протестов в Париже.

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Запланированный на восьмой тур французской Лиги 1 матч между ПСЖ и Лионом был перенесен из-за ожидаемых протестов во Франции.



Полицейская префектура Парижа приняла решение о переносе даты игры, о чем уведомила Профессиональную футбольную лигу Франции, ссылаясь на предстоящие выходные протесты.



По данным пресс-службы ПСЖ, встреча, которая изначально планировалась на воскресенье, 25 октября, теперь состоится в понедельник, 26 октября. Матч пройдет на парижском стадионе Парк де Пренс, начало в 21:30 по киевскому времени.



Однако по времени игра совпадет с церемонией вручения Золотого мяча, которая намечена на 26 октября в Лондоне и начнется в 22:00.



Напомним, что ранее десять футболистов ПСЖ были номинированы на Золотой мяч, включая Усмана Дембеле, Ашрафа Хакими, Хвичу Кварацхелию, Маркиньоса, Нуну Мендеша, Жуана Невеша, Вильяна Пачо, Фабиана Руиса, Феррана Торреса и Витинью.