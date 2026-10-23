Владелец Наполи отвергает предложение саудовских инвесторов, но не исключает продажу в будущем

Владелец Наполи отклонил предложение о продаже команды, но не исключает такой возможности в будущем.

Официальный представитель сообщил, что предложение о приобретении было представлено инвесторами из Саудовской Аравии. Однако, владелец команды отклонил предложение, поскольку не планирует уходить из футбольного бизнеса.



Тем не менее, Де Лаурентис не исключает возможность продажи Наполи в будущем. Он отметил, что такой вариант развития событий возможен через два, три или даже пять лет.



Владелец клуба высказал свое мнение относительно будущего покупателя. Он заявил, что был бы рад передать команду в руки человека из Неаполя, а не американскому инвестору.



Де Лаурентис стал владельцем Наполи в 2004 году, во время финансового кризиса и банкротства клуба. Под его управлением команда дважды становилась чемпионом Италии, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.



Между тем, сегодня Месси приехал в Испанию для получения престижного приза.