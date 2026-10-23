Месси в Испании: встречи, награды и благотворительность на пути к славе
Месси встретился с молодыми фанатами и обсудил важность спортивной этики.
Аргентинский футболист прилетел в Испанию в четверг вместе со своей женой Антонелой Рокуццо.
В этот же день он встретился с детьми и молодежью, обсуждая темы, связанные со спортивной этикой.
Церемония вручения награды состоится в театре Кампоамор в Овьедо и будет посещена представителями испанской королевской семьи.
Жюри выразило высокую оценку спортивным достижениям Месси, а также его благотворительной деятельности, включая поддержку проектов, целью которых является улучшение доступа детей к образованию и медицинской помощи.
В интервью EFE аргентинский футболист выразил мысль, что его отец Хорхе был бы очень рад этой награде.
Тем временем, Реал подписал новый контракт с молодым футбольным проспектом.
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