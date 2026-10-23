Месси в Испании: встречи, награды и благотворительность на пути к славе

Месси встретился с молодыми фанатами и обсудил важность спортивной этики.

Аргентинский футболист прилетел в Испанию в четверг вместе со своей женой Антонелой Рокуццо.



В этот же день он встретился с детьми и молодежью, обсуждая темы, связанные со спортивной этикой.



Церемония вручения награды состоится в театре Кампоамор в Овьедо и будет посещена представителями испанской королевской семьи.



Жюри выразило высокую оценку спортивным достижениям Месси, а также его благотворительной деятельности, включая поддержку проектов, целью которых является улучшение доступа детей к образованию и медицинской помощи.



В интервью EFE аргентинский футболист выразил мысль, что его отец Хорхе был бы очень рад этой награде.





Тем временем, Реал подписал новый контракт с молодым футбольным проспектом.