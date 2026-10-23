Дом Бруну Фернандеша ограблен во время его отсутствия в Великобритании

Во время игры в Италии дом Фернандеша был ограблен.

Информационный портал The Athletic сообщает о том, что Бруну Фернандеш, игрок Манчестер Юнайтед, стал жертвой ограбления.



В период его отсутствия в Великобритании, когда он принимал участие в игре против Комо в Италии, его дом был взломан тремя неизвестными.



Полиция была оповещена о подозрительной активности и быстро прибыла на место инцидента. Но к тому времени преступники уже успели уйти.



Фернандеш заявил, что злоумышленники похитили ряд ценных вещей и все наличные. К счастью, в момент ограбления дом был пуст, и никто не пострадал.



Ранее было замечено, что у Манчестер Юнайтед возникают проблемы с назначением нового тренера.