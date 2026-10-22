Манчестер Юнайтед на грани кризиса: Каррик под угрозой увольнения

После поражения от Комо возникают слухи о возможном увольнении главного тренера Манчестер Юнайтед Майкла Каррика.

Согласно информации, опубликованной Daily Mail, руководящий состав футбольного клуба Манчестер Юнайтед находится на грани конфликта.



Стоит отметить, что после недавнего поражения от Комо все чаще слышны разговоры о возможном увольнении главного тренера Майкла Каррика.



Однако в клубе признают, что в летний период Каррик не получил необходимой поддержки, и в матче с итальянской командой отсутствовали девять ключевых игроков.



Тем не менее из последних 11 игр Манчестер Юнайтед смог одержать победу только дважды, что заставляет руководство клуба искать замену Каррику. Однако выбор кандидатов на эту роль не так велик.



Технический директор клуба Джейсон Уилкокс выступает за назначение Юлиана Нагельсманна, в то время как директор по рекрутингу Кристофер Вивелл утверждает, что клубу нужен тренер с опытом работы в АПЛ. Вивелл предлагает рассмотреть кандидатуры Антонио Конте, Эдди Хау или Унаи Эмери.



Пока неясно, как разрешится данная ситуация. Однако в следующем матче против Борнмута Каррик все еще будет руководить командой.



Ранее было сообщено, что главный тренер сборной Аргентины подписал новый контракт.