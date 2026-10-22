Арда Гюлер продлил контракт с Реалом до 2032 года: подробности соглашения

Арда Гюлер продлил контракт с Реалом до 2032 года, утверждает спортивный журналист Фабрицио Романо.

Согласно информации от спортивного журналиста Фабрицио Романо, Арда Гюлер, полузащитник Реала из Мадрида, продлил свое соглашение с клубом.



Важно отметить, что ранее контракт турецкого футболиста с мадридским клубом был подписан до 2029 года.



В текущем игровом сезоне Гюлер усилил свое влияние в команде, что не прошло незамеченным для руководства клуба.



Романо утверждает, что новое соглашение было одобрено еще в сентябре, но подписано только недавно. Предполагается, что официальное объявление будет сделано в скором времени.



Согласно обновленному контракту, Гюлер останется в Реале до 2032 года. В этом сезоне полузащитник уже зарегистрировал восемь результативных действий в 11 играх.



Было также отмечено ранее, что главный тренер сборной Аргентины также продлил свой контракт.