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Арда Гюлер продлил контракт с Реалом до 2032 года: подробности соглашения

Арда Гюлер продлил контракт с Реалом до 2032 года, утверждает спортивный журналист Фабрицио Романо.
Арда Гюлер продлил контракт с Реалом до 2032 года: подробности соглашения
Арда Гюлер / Getty Images

Согласно информации от спортивного журналиста Фабрицио Романо, Арда Гюлер, полузащитник Реала из Мадрида, продлил свое соглашение с клубом.

Важно отметить, что ранее контракт турецкого футболиста с мадридским клубом был подписан до 2029 года.

В текущем игровом сезоне Гюлер усилил свое влияние в команде, что не прошло незамеченным для руководства клуба.

Романо утверждает, что новое соглашение было одобрено еще в сентябре, но подписано только недавно. Предполагается, что официальное объявление будет сделано в скором времени.

Согласно обновленному контракту, Гюлер останется в Реале до 2032 года. В этом сезоне полузащитник уже зарегистрировал восемь результативных действий в 11 играх.

Было также отмечено ранее, что главный тренер сборной Аргентины также продлил свой контракт.

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