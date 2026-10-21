Беспорядки в Париже: полиция предлагает перенести матч ПСЖ и Лиона

Возможный перенос матча ПСЖ и Лиона из-за массовых беспорядков в Париже.

По информации L'Équipe, полицейская служба Парижа предложила Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) перенести ближайший матч. Одним из возможных вариантов является проведение игры в понедельник, 26 октября.



Власти обеспокоены массовыми беспорядками, которые охватили Париж и другие французские города 17 октября. В связи с конфликтами, разрушениями и мародерством они готовятся к применению масштабных мер безопасности в предверии новых протестов, запланированных на субботу.



Матч между ПСЖ и Лионом не является единственным спортивным событием, подверженным изменениям. Матч французского чемпионата между Тулузой и Труа уже был перенесен с субботы на воскресенье по требованию местных властей.



Кроме того, в воскресенье на стадионе Стад де Франс в пригороде Парижа запланирован матч регулярного сезона НФЛ между Питтсбург Стилерз и Нью-Орлеан Сэйнтс. Для обеспечения безопасности на этом мероприятии планируется задействовать большое количество полицейских.



Тем временем, бывший вратарь ПСЖ стал жертвой грабежа во второй раз.