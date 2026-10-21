Ушел из жизни Георгий Немсадзе: легенда грузинского футбола умер в 54 года
Георгий Немсадзе, бывший капитан сборной Грузии, ушел из жизни в возрасте 54 лет.
Грузинская футбольная федерация сообщила о смерти Георгия Немсадзе.
Бывший капитан сборной Грузии умер в 54 года.
Немсадзе дебютировал в национальной команде в 1993 году и принял участие в 69 играх. Этот рекорд поместил его среди десяти лучших игроков по данному критерию.
В течение своей карьеры Немсадзе отыграл за ряд грузинских клубов, а также за Хомбург, Грассхоппер, Реджану и Данди.
После окончания игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью в клубах Дила и Динамо Тбилиси.
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