Ушел из жизни Георгий Немсадзе: легенда грузинского футбола умер в 54 года

Георгий Немсадзе, бывший капитан сборной Грузии, ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Грузинская футбольная федерация сообщила о смерти Георгия Немсадзе.



Бывший капитан сборной Грузии умер в 54 года.



Немсадзе дебютировал в национальной команде в 1993 году и принял участие в 69 играх. Этот рекорд поместил его среди десяти лучших игроков по данному критерию.



В течение своей карьеры Немсадзе отыграл за ряд грузинских клубов, а также за Хомбург, Грассхоппер, Реджану и Данди.



После окончания игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью в клубах Дила и Динамо Тбилиси.