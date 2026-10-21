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Ушел из жизни Георгий Немсадзе: легенда грузинского футбола умер в 54 года

Георгий Немсадзе, бывший капитан сборной Грузии, ушел из жизни в возрасте 54 лет.
Ушел из жизни Георгий Немсадзе: легенда грузинского футбола умер в 54 года
Георгий Немсадзе / Getty Images

Грузинская футбольная федерация сообщила о смерти Георгия Немсадзе.

Бывший капитан сборной Грузии умер в 54 года.

Немсадзе дебютировал в национальной команде в 1993 году и принял участие в 69 играх. Этот рекорд поместил его среди десяти лучших игроков по данному критерию.

В течение своей карьеры Немсадзе отыграл за ряд грузинских клубов, а также за Хомбург, Грассхоппер, Реджану и Данди.

После окончания игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью в клубах Дила и Динамо Тбилиси.

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