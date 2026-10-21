Второе ограбление дома экс-вратаря ПСЖ и Севильи: Серхио Рико под угрозой

Вторжение в дом Рико: воры угрожали семье и украли большую сумму денег.

The Athletic сообщает о повторном ограблении дома Серхио Рико, бывшего вратаря ПСЖ и Севильи.



Вилла экс-голкипера в Севилье стала местом вторжения группы вооруженных злоумышленников.



Рико рассказал, что преступники ворвались в спальню, где он находился вместе со своей семьей, угрожали его супруге и теще, и в итоге похитили значительную сумму денег.



Полиция Севильи уже начала активное расследование произошедшего.



Стоит отметить, что ранее, когда Рико играл за ПСЖ, его резиденция в Париже также стала объектом грабежа неизвестными.



Также было упомянуто, что капитан Баварии пропустит следующий матч из-за трагических обстоятельств.