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Второе ограбление дома экс-вратаря ПСЖ и Севильи: Серхио Рико под угрозой

Вторжение в дом Рико: воры угрожали семье и украли большую сумму денег.
Второе ограбление дома экс-вратаря ПСЖ и Севильи: Серхио Рико под угрозой
Серхио Рико / Getty Images

The Athletic сообщает о повторном ограблении дома Серхио Рико, бывшего вратаря ПСЖ и Севильи.

Вилла экс-голкипера в Севилье стала местом вторжения группы вооруженных злоумышленников.

Рико рассказал, что преступники ворвались в спальню, где он находился вместе со своей семьей, угрожали его супруге и теще, и в итоге похитили значительную сумму денег.

Полиция Севильи уже начала активное расследование произошедшего.

Стоит отметить, что ранее, когда Рико играл за ПСЖ, его резиденция в Париже также стала объектом грабежа неизвестными.

Также было упомянуто, что капитан Баварии пропустит следующий матч из-за трагических обстоятельств.

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