Зинченко возвращается в Аякс для завершения реабилитации после травмы
Аякс приветствует Зинченко обратно для завершения реабилитации после травмы.
Финальный этап восстановления после полученной травмы футболист будет проходить в нидерландском футбольном клубе.
Официальный интернет-ресурс Аякса подтвердил данную информацию.
Приветствие клуба таково:
Рады свидеться, Александр!
Вспомним, что в феврале 2026 года Зинченко был приобретен Аяксом у лондонского Арсенала за 1,5 миллиона евро. Однако уже во втором матче за амстердамскую команду украинский игрок получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок колена.
По истечении контракта в летний период Зинченко покинул Аякс и стал свободным агентом. Теперь ему предоставлена возможность продолжить реабилитацию в стенах своего прежнего клуба.
Следует добавить, что в составе Аякса также выступает украинский вингер Виктор Цыганков.
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