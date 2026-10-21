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Зинченко возвращается в Аякс для завершения реабилитации после травмы

Аякс приветствует Зинченко обратно для завершения реабилитации после травмы.
Зинченко возвращается в Аякс для завершения реабилитации после травмы
Александр Зинченко в составе Аякса / Getty Images

Финальный этап восстановления после полученной травмы футболист будет проходить в нидерландском футбольном клубе.

Официальный интернет-ресурс Аякса подтвердил данную информацию.

Приветствие клуба таково:

Рады свидеться, Александр!



Вспомним, что в феврале 2026 года Зинченко был приобретен Аяксом у лондонского Арсенала за 1,5 миллиона евро. Однако уже во втором матче за амстердамскую команду украинский игрок получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок колена.

По истечении контракта в летний период Зинченко покинул Аякс и стал свободным агентом. Теперь ему предоставлена возможность продолжить реабилитацию в стенах своего прежнего клуба.

Следует добавить, что в составе Аякса также выступает украинский вингер Виктор Цыганков.

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