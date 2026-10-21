Зинченко возвращается в Аякс для завершения реабилитации после травмы

Аякс приветствует Зинченко обратно для завершения реабилитации после травмы.

Александр Зинченко в составе Аякса / Getty Images

Финальный этап восстановления после полученной травмы футболист будет проходить в нидерландском футбольном клубе.



Официальный интернет-ресурс Аякса подтвердил данную информацию.

Приветствие клуба таково:

Рады свидеться, Александр!

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