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Роналду поддерживает травмированного Кварацхелию: Твои лучшие дни еще впереди

Роналду поддерживает травмированного Кварацхелию: Твои лучшие дни еще впереди.
Роналду поддерживает травмированного Кварацхелию: Твои лучшие дни еще впереди
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Криштиану Роналду, нападающий Ан-Насра, выразил свою поддержку Хвиче Кварацхелии.

Стоит отметить, что в последнем матче против Барселоны Хвича Кварацхелия, вингер ПСЖ, получил тяжелую травму крестообразных связок и будет вынужден отсутствовать на поле в течение длительного времени.

Роналду, который всегда был идолом для грузинского футболиста, оставил комментарий, поддерживающий его.

Часто самые тяжелые бои в футболе - это те, которых никто никогда не увидит. Я знаю, каково это, Квара. Старайся во что бы то ни стало помнить, что привело тебя сюда, и не позволяй ни единой сложности, возникшей на твоем пути, заставить тебя усомниться в своей способности двигаться по этому пути. Береги этот огонь в себе. Все, что может быть хорошего у тебя, еще впереди.



Ранее Кварацхелия также разместил подробное сообщение.

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