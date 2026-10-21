Роналду поддерживает травмированного Кварацхелию: Твои лучшие дни еще впереди.

Криштиану Роналду, нападающий Ан-Насра, выразил свою поддержку Хвиче Кварацхелии.



Стоит отметить, что в последнем матче против Барселоны Хвича Кварацхелия, вингер ПСЖ, получил тяжелую травму крестообразных связок и будет вынужден отсутствовать на поле в течение длительного времени.



Роналду, который всегда был идолом для грузинского футболиста, оставил комментарий, поддерживающий его.

Часто самые тяжелые бои в футболе - это те, которых никто никогда не увидит. Я знаю, каково это, Квара. Старайся во что бы то ни стало помнить, что привело тебя сюда, и не позволяй ни единой сложности, возникшей на твоем пути, заставить тебя усомниться в своей способности двигаться по этому пути. Береги этот огонь в себе. Все, что может быть хорошего у тебя, еще впереди.