Травма Кварацхелии: борьба, боли и обещание вернуться сильнее

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Хвича Кварацхелия, футболист клуба ПСЖ, высказался о серьезной травме, которую он получил в ходе матча Лиги чемпионов против Барселоны (4:2).



Грузинский игрок получил травму в виде разрыва передней крестообразной связки колена, что, вероятно, вынудит его пропустить остаток сезона.

Кварацхелия в своем Instagram заявил:

Меня многократно спрашивали и продолжают спрашивать о произошедшем. Много было таких, кто говорил, что если бы каждый футболист в этом мире обратился к Богу с молитвой, то матч закончился бы вничью. Может, оно и так. Я вот перед каждым матчем взывал с молитвами к Богу и просил только об одном - чтобы уйти с поля в целости и сохранности. Однако тщетно. Прошло еще не так много времени, но в моей голове все никак не укладывается: почему именно я? Я был целиком и полностью предан игре, никогда от нее не таился и к этому матчу был готов, наверное, даже лучше, чем когда-либо. Мне казалось, что я был готов ко всему, но только не к этому.

Вместе с тем снисходит понимание, что это был перст судьбы, сделавший меня своеобразным защитным щитом перед другими, игравшими на поле. Что ж, я готов отведенные мне месяцы для выздоровления упорствовать, превозмогая боль и сдерживая слезы. Я знаю, что должен вернуться еще сильнее ради всех находившихся рядом со мной. Я не подведу вас и обещаю, что зря не будет потрачено ни секунды. Спасибо всем за поддержку, скоро увидимся.