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Травмы Дембеле и Маркиньоса: ПСЖ лишается ключевых игроков на несколько недель

Дембеле и Маркиньос выбыли из-за травм, полученных в матче Лиги чемпионов против Барселоны.
Травмы Дембеле и Маркиньоса: ПСЖ лишается ключевых игроков на несколько недель
Маркиньос и Усман Дембеле получили травмы / Getty Images

Усман Дембеле, фланговый нападающий ПСЖ, и капитан команды Маркиньос не смогут принять участие в ближайших матчах из-за травм, полученных недавно.

Оба футболиста получили травмы в ходе матча третьего тура Лиги чемпионов против Барселоны (4:2), где они были вынуждены покинуть поле: Дембеле был заменен в середине первого тайма, а Маркиньос - на 59-й минуте.

Как сообщается на официальном сайте ПСЖ, Дембеле получил травму левого бедра, в то время как у Маркиньоса обнаружено повреждение правого бедра.

Уточняется, что процесс восстановления обоих игроков займет несколько недель.

В текущем сезоне Дембеле вышел на поле в десяти матчах за ПСЖ в разных турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами. Маркиньос забил три гола в восьми матчах.

Кроме того, стоит отметить, что в матче против Барселоны Хвича Кварацхелия, еще один вингер ПСЖ, получил серьезную травму, которая может привести к его отсутствию на поле в оставшейся части сезона.

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