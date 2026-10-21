Травмы Дембеле и Маркиньоса: ПСЖ лишается ключевых игроков на несколько недель

Дембеле и Маркиньос выбыли из-за травм, полученных в матче Лиги чемпионов против Барселоны.

Усман Дембеле, фланговый нападающий ПСЖ, и капитан команды Маркиньос не смогут принять участие в ближайших матчах из-за травм, полученных недавно.



Оба футболиста получили травмы в ходе матча третьего тура Лиги чемпионов против Барселоны (4:2), где они были вынуждены покинуть поле: Дембеле был заменен в середине первого тайма, а Маркиньос - на 59-й минуте.



Как сообщается на официальном сайте ПСЖ, Дембеле получил травму левого бедра, в то время как у Маркиньоса обнаружено повреждение правого бедра.



Уточняется, что процесс восстановления обоих игроков займет несколько недель.



В текущем сезоне Дембеле вышел на поле в десяти матчах за ПСЖ в разных турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами. Маркиньос забил три гола в восьми матчах.



Кроме того, стоит отметить, что в матче против Барселоны Хвича Кварацхелия, еще один вингер ПСЖ, получил серьезную травму, которая может привести к его отсутствию на поле в оставшейся части сезона.