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Тяжелая травма выбила из строя ключевого игрока ПСЖ

Кварацхелия получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов, его участие в оставшихся играх сезона под вопросом.
Тяжелая травма выбила из строя ключевого игрока ПСЖ
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Пари Сен-Жермен потерял на неопределенный срок одного из ключевых игроков Хвичи Кварацхелию из-за тяжелой травмы.

В ходе матча третьего тура Лиги чемпионов против Барселоны (4:2) 25-летний вингер получил повреждение и был заменен на 59-й минуте.

Как сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба, у грузинского игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что операция будет проведена в ближайшем будущем.

На данный момент не установлен срок восстановления футболиста, но существует риск, что он не сможет выйти на поле в оставшихся матчах текущего сезона.

В текущем сезоне Кварацхелия участвовал в 11 матчах за ПСЖ в разных турнирах, забив два гола и сделав одну голевую передачу.

Также травма вывела из строя Роберто Пикколи, нападающего Болоньи, на три недели.

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