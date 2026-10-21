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Травма вывела из строя форварда Болоньи Роберто Пикколи: восстановление займет три недели

Травма вывела из строя Роберто Пикколи, нападающего Болоньи, на три недели.
Травма вывела из строя форварда Болоньи Роберто Пикколи: восстановление займет три недели
Роберто Пикколи / Getty Images

Артем Довбик, украинский футболист, играющий за Болонью, на некоторое время потеряет своего коллегу по команде - форварда Роберто Пикколи.

25-летний итальянский нападающий был травмирован в ходе последнего матча седьмого тура Серии А против Интера (1:3).

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Болоньи, Пикколи прошел медицинскую проверку, в ходе которой было выявлено повреждение бицепса бедра на правой ноге.

По первоначальным оценкам, Пикколи потребуется около трех недель на восстановление.

В текущем сезоне Пикколи забил один гол в семи матчах за Болонью. Артем Довбик также забил один гол, но в четырех матчах за команду.

Ранее Довбик выразил уверенность в своих возможностях в Болонье и готовность проявить свои лучшие качества на итальянском футбольном поле.

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