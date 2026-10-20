Реал требует 80 млн евро компенсации от английских клубов за Суперлигу

Реал требует возмещения затрат на Суперлигу от английских клубов, которые быстро отказались от участия в проекте. Общая сумма компенсации может достигнуть 80 млн евро.

По данным The Athletic, Реал из Мадрида требует компенсации от английских футбольных команд за затраты, связанные с Суперлигой.



В прошлом Арсенал, Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити присоединились к созданию Суперлиги, но быстро от нее отступили.



Несмотря на скорый отказ английских команд от проекта, Реал настаивает на возврате части затрат.



По различным оценкам, общий объем требуемых компенсаций достигает примерно 80 миллионов евро. Ранее затраты на организацию и продвижение турнира делили между собой Реал, Барселона и Ювентус.



Кроме того, было указано, что Галатасарай обратился к УЕФА с просьбой усилить меры безопасности во Франции.