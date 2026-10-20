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Зинченко возвращается: Аякс приглашает украинца на тренировки после травмы

Аякс пригласил Зинченко присоединиться к тренировкам после восстановления от травмы.
Зинченко возвращается: Аякс приглашает украинца на тренировки после травмы
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский футболист Александр Зинченко скоро возобновит тренировки после перенесенной серьезной травмы.

Стоит упомянуть, что Зинченко травмировался во время своего второго матча за Аякс, непосредственно после своего перехода в эту команду.

Его договор с нидерландским клубом истек в конце прошлого сезона.

Однако, сейчас, когда Зинченко находится на пути к полному выздоровлению, Аякс пригласил его присоединиться к тренировкам команды.

Ранее сообщалось, что украинский футболист был вынужден пропустить несколько матчей из-за травмы.

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