Зинченко возвращается: Аякс приглашает украинца на тренировки после травмы

Аякс пригласил Зинченко присоединиться к тренировкам после восстановления от травмы.

Украинский футболист Александр Зинченко скоро возобновит тренировки после перенесенной серьезной травмы.



Стоит упомянуть, что Зинченко травмировался во время своего второго матча за Аякс, непосредственно после своего перехода в эту команду.



Его договор с нидерландским клубом истек в конце прошлого сезона.



Однако, сейчас, когда Зинченко находится на пути к полному выздоровлению, Аякс пригласил его присоединиться к тренировкам команды.



Ранее сообщалось, что украинский футболист был вынужден пропустить несколько матчей из-за травмы.