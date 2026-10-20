Ливерпуль готов инвестировать 75 млн евро в трансфер Камара из Монако

Ливерпуль готовит крупную сделку за оборонительного игрока Монако Ламина Камара, несмотря на высокую стоимость трансфера.

Как сообщает Teamtalk, футбольный клуб Ливерпуль планирует существенные инвестиции в трансферы в январе.



Мерсисайдский клуб активно интересуется 22-летним оборонительным игроком Монако Ламином Камара.



Монако высоко ценит своего футболиста и не хочет его отпускать, поэтому для уговора монегасков потребуется внушительная сумма.



Согласно оценке Transfermarkt, стоимость сенегальского футболиста составляет 55 млн евро, так что Ливерпулю придется выложить не менее 70-75 млн евро, чтобы приобрести игрока в январе.



В текущем сезоне Камара провел десять матчей и совершил два результативных действия.



Также было упомянуто, что украинский защитник получил травму и выбыл из игры.