Ливерпуль готов инвестировать 75 млн евро в трансфер Камара из Монако
Ливерпуль готовит крупную сделку за оборонительного игрока Монако Ламина Камара, несмотря на высокую стоимость трансфера.
Как сообщает Teamtalk, футбольный клуб Ливерпуль планирует существенные инвестиции в трансферы в январе.
Мерсисайдский клуб активно интересуется 22-летним оборонительным игроком Монако Ламином Камара.
Монако высоко ценит своего футболиста и не хочет его отпускать, поэтому для уговора монегасков потребуется внушительная сумма.
Согласно оценке Transfermarkt, стоимость сенегальского футболиста составляет 55 млн евро, так что Ливерпулю придется выложить не менее 70-75 млн евро, чтобы приобрести игрока в январе.
В текущем сезоне Камара провел десять матчей и совершил два результативных действия.
Также было упомянуто, что украинский защитник получил травму и выбыл из игры.
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