Тен Хаг обвиняет Роналду в недостаточной подготовке к матчам

Тен Хаг утверждает, что Роналду не был должным образом подготовлен к матчам, что привело к конфликту в Манчестер Юнайтед.

Эрик тен Хаг, технический директор Твенте, выразил свое мнение о конфликте с Криштиану Роналду.



Стоит отметить, что их карьеры пересеклись в Манчестер Юнайтед в 2022 году, когда Роналду покинул клуб в центре шумного скандала.



Тен Хаг уверен, что Роналду виноват в случившемся, так как он не был адекватно подготовлен к матчам.



"Я прямо говорил ему об этом. Я много раз повторял: "Ронни, все хотят работать на тебя, чтобы ты оказывался на нужных позициях. Но если ты не можешь добраться до штрафной, то не сможешь забивать". Он был не в состоянии это сделать.

Неверно утверждать, что я требовал от него прессинговать и что из-за этого он выдыхался. Он просто не мог добраться до нужной позиции. Он не бегал ни с мячом, ни без мяча. Причина была в том, что он не готовил себя должным образом.

Каждая команда топ-уровня должна создавать условия для своей главной звезды, но и сама звезда должна работать на команду".

Ранее Фабрегас также выразил свое мнение о предстоящем матче против МЮ.