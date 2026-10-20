Манчестер Сити на грани понижения до Чемпионшипа: FA готовит жесткое наказание

"Горожане" могут быть понижены до Чемпионшипа из-за предполагаемого штрафа в виде лишения большого числа очков от Футбольной Ассоциации.

Согласно информации, опубликованной Daily Mail, Футбольная Ассоциация (FA) находится на грани принятия решения о наказании для футбольного клуба Манчестер Сити.



По данным, полученным изданием от источников внутри FA, Манчестер Сити, также известный как "горожане", вероятно, будет понижен до уровня Чемпионшипа.



Предполагается, что лига наложит на клуб штраф в виде лишения большого числа очков, что, как ожидается, приведет к его переходу в Чемпионшип.



Возможно, в следующем сезоне Манчестер Сити также лишат очков, что может привести к тому, что команда проведет еще один сезон вне Премьер-лиги.



Были рассмотрены и другие варианты наказания, включая понижение до уровня Английской футбольной лиги, но было решено, что такой шаг может вызвать хаос в английском футболе.



Премьер-лига настаивает на том, чтобы наказание было объявлено до рассмотрения апелляции, то есть, не позднее конца января.



Кроме того, стало известно, что Тоттенхэм одержал свою первую победу в текущем сезоне.