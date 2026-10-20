Тоттенхэм прерывает серию неудач, одерживая победу над Ковентри в Премьер-лиге

Тоттенхэм одержал свою первую победу в сезоне, обыграв Ковентри со счетом 3:1 в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.

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В понедельник, 19 октября, на своем домашнем поле Тоттенхэм принимал Ковентри в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.



До этого матча команда, возглавляемая Роберто Де Дзерби, была единственной в лиге, которая еще не испытала радость победы. Однако они сумели прервать свою серию неудач, победив своего соперника со счетом 3:1.



Тоттенхэм открыл счет в матче на 14-й минуте благодаря Джеймсу Мэддисону, который успешно поразил ворота соперника издалека, отправив мяч в левый верхний угол. Вскоре после этого лондонцы забили второй гол, но он был аннулирован из-за офсайда Доминика Соланке.



В начале второго тайма Ковентри смог сократить отставание благодаря голу Джека Рудони. Однако на 58-й минуте Омар Мармуш вновь вывел "шпор" вперед, забив обводящим ударом с границы штрафной зоны.



Победный результат для Тоттенхэма установил Бэн Девис, забивший в компенсированное время матча.



Тоттенхэм, набрав шесть очков, поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ, покинув последнюю строчку. Ковентри, имея такое же количество баллов, занимает позицию ниже.



Статистика матча седьмого тура чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Ковентри:



Тоттенхэм - Ковентри - 3:1



Голы: Мэддисон, 14, Мармуш, 58, Дэвис, 90+6 - Рудони, 49



Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 0.81

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 16 - 12

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 4 - 4

Фолы: 15 - 14



Составы команд:



Тоттенхэм: Кински - Адарабиойо (Фернандеш, 71), ван Хеке, ван де Вен - Грей, Тонали, Мэддисон (Галлахер, 69), Робертсон (Дэвис, 69) - Кудус (Кулушевски, 87), Мармуш (Тель, 87) - Соланке.



Ковентри: Рашуорт - ван Эвейк, Томас (Мейсон-Кларк, 78), Пиннок, Дасилва - Граймз, Йиренки (Оньека, 60) - Томас (Мейсон-Кларк, 78), Рудони (Кеслер-Хейден, 87), Сакамото (Хамер, 78) - Шериф (Авоньи, 60).



Предупреждения: Соланке - Йирэнки, Дасилва, Рудони.