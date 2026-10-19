Батагов: путь к возвращению. Новые травмы и надежда на ноябрь

Батагов получил новую травму в процессе восстановления после операции на колене, возвращение в игру отложено до ноября.

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Арсений Батагов, украинский футболист, выступающий за Трабзонспор, продолжает восстанавливаться после травмы.



24-летний игрок недавно возобновил тренировки после операции на колене. Однако, несмотря на активную подготовку к возвращению в игру, он получил новое травмирование.



Журналист Хасан Тюнчел сообщил, что у Батагова было обнаружено мышечное повреждение левого бедра.



По предварительной информации, Батагов сможет вернуться в состав команды только после ноябрьского перерыва, связанного с международными матчами национальных команд.



Стоит отметить, что последний раз Батагов участвовал в игре 9 марта в матче турецкого чемпионата против Кайсериспора (3:1). После этого у него был диагностирован частичный разрыв связок колена и отек большеберцовой кости, что потребовало хирургического вмешательства.



В прошлом сезоне Батагов провел за Трабзонспор 30 матчей в разных турнирах, забив один гол и сделав три результативные передачи.