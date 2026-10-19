Мбаппе обходит Невеша и Кварацхелию, становясь победителем Onze d'Or 2026

Мбаппе становится победителем Onze d'Or 2026, обогнав Невеша и Кварацхелию.

После подсчета голосов болельщиков был объявлен победитель. Французский футболист опередил Жоау Невеша, игрока Пари Сен-Жермен, и его партнера по команде Хвичу Кварацхелию в гонке за награду 2026 года.



Мбаппе занял первую строчку, набрав 48,2% голосов. Невеш замкнул тройку лидеров с 11,9% голосов, а Кварацхелия стал третьим с 10,8%. В пятерку лучших также вошли Ламин Ямаль из Барселоны (9,7%) и Харри Кейн, форвард Баварии (4,4%).



На пьедестале Мбаппе заменил своего соотечественника Усмана Дембеле, который был обладателем Onze d’Or в 2025 году.

🏆 Kylian Mbappé est le grand vainqueur du Onze d'Or 2026 ! Félicitations, @KMbappe ! 👏 https://t.co/tqc67WFgjn — Onze Mondial (@OnzeMondial) October 19, 2026

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