Магазин французского Марселя ограбили во время массовых беспорядков

После ограбления магазина Puma в Марселе, его работа временно приостановлена из-за значительного материального ущерба.

В результате ограбления магазин получил серьезные повреждения.



Власти Марселя высказали решительное неодобрение произошедшему и поддержали компанию Puma, которая владеет этим магазином.



"Эти события привели к значительному материальному ущербу, вынудив клуб временно закрыть магазин для публики", - говорится в заявлении французского клуба.



Однако, поклонники все еще могут посещать другие официальные магазины клуба в Марселе. О возобновлении работы поврежденного магазина будет сообщено дополнительно.



В прошедшие выходные Франция столкнулась с массовыми беспорядками в связи с протестами против роста цен и ухудшения качества государственных услуг. В понедельник местные власти ввели временное ограничение на проведение массовых мероприятий и демонстраций в городе.



Напомним, что футбольные события продолжаются не только вне поля. Недавно Реал одержал уверенную победу без участия Винисиуса.