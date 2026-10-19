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Магазин французского Марселя ограбили во время массовых беспорядков

После ограбления магазина Puma в Марселе, его работа временно приостановлена из-за значительного материального ущерба.
Магазин французского Марселя ограбили во время массовых беспорядков
Логотип ФК Марсель / Getty Images

В результате ограбления магазин получил серьезные повреждения.

Власти Марселя высказали решительное неодобрение произошедшему и поддержали компанию Puma, которая владеет этим магазином.

"Эти события привели к значительному материальному ущербу, вынудив клуб временно закрыть магазин для публики", - говорится в заявлении французского клуба.

Однако, поклонники все еще могут посещать другие официальные магазины клуба в Марселе. О возобновлении работы поврежденного магазина будет сообщено дополнительно.

В прошедшие выходные Франция столкнулась с массовыми беспорядками в связи с протестами против роста цен и ухудшения качества государственных услуг. В понедельник местные власти ввели временное ограничение на проведение массовых мероприятий и демонстраций в городе.

Напомним, что футбольные события продолжаются не только вне поля. Недавно Реал одержал уверенную победу без участия Винисиуса.

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