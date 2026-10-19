Реал Мадрид разгромил Севилью в домашнем матче Ла Лиги: 4:1

Реал Мадрид доминировал на поле, обеспечивая себе победу над Севильей со счетом 4:1 в матче 9-го тура Ла Лиги.

В воскресенье, 18 октября, Реал Мадрид на своем домашнем поле принимал Севилью.



С начала встречи мадридцы демонстрировали активность, полностью доминируя на поле. Севилья была вынуждена в основном защищаться и использовать контратаки.



На 30-й минуте Гюлер открыл счет, а вскоре Мбаппе удвоил преимущество своей команды.



Во втором тайме Севилья не сумела переломить ход игры. На 63-й минуте Мбаппе успешно реализовал пенальти, практически лишив гостей шансов на набор очков.



Конечный аккорд в матче прозвучал от новичка Реала Диоманде, который завершил передачу от Тчуамени. Несмотря на это, Буэно сумел забить гол, восстановив часть утраченного престижа.



Статистика матча 9-го тура Ла Лиги между Реалом и Севильей:

Реал - Севилья 4:1

Голы: Гюлер, 30, Мбаппе, 37, (пенальти), 63, Диоманде,82

Ожидаемые голы: 2.24 - 0.75

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 1 - 2

Фолы: 10 - 14

Ранее Арсенал одержал победу над Ноттингемом, забив единственный гол в матче.