Реал Мадрид разгромил Севилью в домашнем матче Ла Лиги: 4:1
В воскресенье, 18 октября, Реал Мадрид на своем домашнем поле принимал Севилью.
С начала встречи мадридцы демонстрировали активность, полностью доминируя на поле. Севилья была вынуждена в основном защищаться и использовать контратаки.
На 30-й минуте Гюлер открыл счет, а вскоре Мбаппе удвоил преимущество своей команды.
Во втором тайме Севилья не сумела переломить ход игры. На 63-й минуте Мбаппе успешно реализовал пенальти, практически лишив гостей шансов на набор очков.
Конечный аккорд в матче прозвучал от новичка Реала Диоманде, который завершил передачу от Тчуамени. Несмотря на это, Буэно сумел забить гол, восстановив часть утраченного престижа.
Статистика матча 9-го тура Ла Лиги между Реалом и Севильей:
Реал - Севилья 4:1
Голы: Гюлер, 30, Мбаппе, 37, (пенальти), 63, Диоманде,82
Ожидаемые голы: 2.24 - 0.75
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 1 - 2
Фолы: 10 - 14
Ранее Арсенал одержал победу над Ноттингемом, забив единственный гол в матче.