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Арсенал одерживает победу над Ноттингемом благодаря голу Мадуэке

Арсенал одерживает победу над Ноттингемом, забив единственный гол в матче.
Арсенал одерживает победу над Ноттингемом благодаря голу Мадуэке
Ноттингем - Арсенал / Getty Images

В воскресенье, 18 октября, футбольная команда Арсенал была гостем на стадионе клуба Ноттингем.

Первая половина игры прошла в напряженной и непредсказуемой обстановке. Несмотря на то, что большую часть времени мяч находился под контролем Арсенала, ни одна из команд не смогла забить гол. Однако, Ноттингем показал большую активность в последней трети первого тайма.

Второй тайм был схож с первым, но с некоторыми различиями. Единственный успешный удар по воротам от Арсенала, выполненный Мадуэке, привел к забитому голу. У Ноттингема было несколько шансов изменить результат матча, но команде не хватило точности и удачи.

С 18 очками в своем активе, Арсенал продолжает преследовать лидера - Манчестер Сити.

Статистика 7-го тура АПЛ, в котором встречались Ноттингем и Арсенал:

Ноттингем - Арсенал 0:1
Гол: Мадуэке, 80 минута

Также Манчестер Юнайтед продолжает серию без побед, сыграв вничью с Лидсом в матче 7-го тура АПЛ.

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