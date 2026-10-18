Манчестер Юнайтед продолжает серию без побед: ничья с Лидсом

Манчестер Юнайтед продолжает серию без побед, сыграв вничью с Лидсом в матче 7-го тура АПЛ.

В воскресенье, 18 октября, Манчестер Юнайтед выступал в гостях на арене Лидс.



В первом тайме обе команды демонстрировали равнозначную игру, хотя Манчестер Юнайтед имел небольшое преимущество. Игра стала более напряженной к концу первой половины, когда команды обменялись опасными атаками.



На 35-й минуте Мбемо успешно завершил атаку, начатую Тилемансом, и открыл счет в матче.



Лидсу не требовалось много времени, чтобы сравнять счет. С началом второго тайма Кальверт-Льюин забил после углового удара. Однако, ни одна из команд не смогла забить победный гол в оставшееся время.



Таким образом, Манчестер Юнайтед продолжает свою серию без побед, которая теперь составляет шесть матчей.

Лидс - Манчестер Юнайтед 1:1

Как сообщалось, в последнем матче седьмого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити обыграл Ипсвич Таун со счетом 3:2. Этот триумф сделал итальянского наставника первым тренером, который выиграл все семь стартовых матчей АПЛ, руководя одной командой.