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Деян Кулусевски возвращается в игру: 526 дней вне поля закончились

Тренер Тоттенхэма подтвердил возвращение Кулусевски на поле после 526-дневного отсутствия из-за травмы.
Деян Кулусевски возвращается в игру: 526 дней вне поля закончились
Деян Кулусевски / Getty Images

Футболист Тоттенхэма Деян Кулусевски готов вернуться на футбольное поле после длительного отсутствия.

Роберто де Дзерби, главный тренер команды, подтвердил эту информацию на пресс-конференции.

Напомним, что Кулусевски последний раз играл в мае 2025 года. Во время матча с Кристал Пэлас он получил травму и был вынужден уйти с поля.

С тех пор шведский футболист пропустил 526 дней, и теперь впервые с того времени он возвращается в состав Тоттенхэма для игры против Ковентри.

Кроме того, стало известно, что вратарь Челси был вынужден пройти хирургическую операцию.

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