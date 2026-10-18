Деян Кулусевски возвращается в игру: 526 дней вне поля закончились

Тренер Тоттенхэма подтвердил возвращение Кулусевски на поле после 526-дневного отсутствия из-за травмы.

Футболист Тоттенхэма Деян Кулусевски готов вернуться на футбольное поле после длительного отсутствия.



Роберто де Дзерби, главный тренер команды, подтвердил эту информацию на пресс-конференции.



Напомним, что Кулусевски последний раз играл в мае 2025 года. Во время матча с Кристал Пэлас он получил травму и был вынужден уйти с поля.



С тех пор шведский футболист пропустил 526 дней, и теперь впервые с того времени он возвращается в состав Тоттенхэма для игры против Ковентри.



Кроме того, стало известно, что вратарь Челси был вынужден пройти хирургическую операцию.