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Вратарь Челси Мартинес успешно перенес операцию после столкновения на поле

Мартинез, вратарь Челси, успешно прошел операцию на челюсти и планирует вернуться на поле через несколько недель.
Вратарь Челси Мартинес успешно перенес операцию после столкновения на поле
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Футболист Челси Эмилиано Мартинес, исполняющий роль вратаря, успешно перенес хирургическое вмешательство после травмы челюсти.

В ходе матча седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против Эвертона (2:0) 34-летний аргентинец столкнулся головой с Джаррадом Брантуэйтом, игроком команды-соперника. Мартинес был вынужден покинуть поле на носилках, не имея возможности сделать это самостоятельно после получения медицинской помощи.

После операции Мартинес сообщил, что его возвращение в игру займет несколько недель.

"Спасибо всем за сообщения, операция прошла хорошо. Самое главное, что мы победили и сыграли на ноль. Вернусь через несколько недель", - написал вратарь в Instagram.



Стоит отметить, что Мартинес стал игроком Челси после перехода из Астон Виллы в конце летнего периода трансферов. В текущем сезоне он отыграл шесть матчей за лондонский клуб, пропустив 11 мячей, но в одном из матчей сумел не допустить гола в свои ворота.

Ранее сообщалось о продлении контракта с ключевым полузащитником Челси.

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