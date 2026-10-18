Вратарь Челси Мартинес успешно перенес операцию после столкновения на поле

Мартинез, вратарь Челси, успешно прошел операцию на челюсти и планирует вернуться на поле через несколько недель.

Футболист Челси Эмилиано Мартинес, исполняющий роль вратаря, успешно перенес хирургическое вмешательство после травмы челюсти.



В ходе матча седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против Эвертона (2:0) 34-летний аргентинец столкнулся головой с Джаррадом Брантуэйтом, игроком команды-соперника. Мартинес был вынужден покинуть поле на носилках, не имея возможности сделать это самостоятельно после получения медицинской помощи.



После операции Мартинес сообщил, что его возвращение в игру займет несколько недель.



"Спасибо всем за сообщения, операция прошла хорошо. Самое главное, что мы победили и сыграли на ноль. Вернусь через несколько недель", - написал вратарь в Instagram.

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