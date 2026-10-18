Забарный: Гол за ПСЖ - приятный момент и важная победа над Страсбуром

Забарный отметил свой первый гол в сезоне за ПСЖ, помогая команде обратить игру и одержать победу над Страсбуром со счетом 3:1.

Украинский футболист и игрок ПСЖ Илья Забарный поделился своими чувствами после забитого гола и победы над Страсбуром в седьмом туре Лиги 1.



Вчера, во время матча французского чемпионата, Забарный забил гол на 77-й минуте, когда его команда была в отставании. Этот гол стал катализатором для потрясающего возвращения ПСЖ, которые в итоге победили со счетом 3:1.



"Мы знали, что будет тяжело, и готовились к этому. Мы снова продемонстрировали наш характер. Мы пропустили гол, но не перестали играть. Мы создавали моменты, продолжали гнуть свою линию, и самое главное - мы не сдавались.

Мой гол? Я рад, что смог отличиться и помочь команде. Безусловно, это приятный момент для меня, и я надеюсь, что так будет и дальше", - говорит Забарный, цитируемый официальным сайтом ПСЖ.



Следует отметить, что этот гол стал первым для Забарного в этом сезоне за ПСЖ. В целом, украинский защитник сыграл в четырех играх за парижскую команду в текущем сезоне.