Возвращение Миколенко: украинец выходит на поле в матче Эвертон против Челси

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко возвращается на поле после восстановления от травмы.

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В субботу, 17 октября, Эвертон на своем домашнем поле встретится с Челси в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.



Виталий Миколенко, украинский защитник Эвертона, примет участие в этой игре после того, как восстановился от травмы.



Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес включил 27-летнего украинца в основной состав команды для этого матча.





Today's Toffees to face @ChelseaFC! 👊 #EVECHE https://t.co/TeIorbySu4 — Everton (@Everton) October 17, 2026

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