Возвращение Миколенко: украинец выходит на поле в матче Эвертон против Челси
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко возвращается на поле после восстановления от травмы.
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В субботу, 17 октября, Эвертон на своем домашнем поле встретится с Челси в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.
Виталий Миколенко, украинский защитник Эвертона, примет участие в этой игре после того, как восстановился от травмы.
Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес включил 27-летнего украинца в основной состав команды для этого матча.
Today's Toffees to face @ChelseaFC! 👊 #EVECHE https://t.co/TeIorbySu4— Everton (@Everton) October 17, 2026
Старт матча Эвертон - Челси намечен на 14:30 по киевскому времени.
Во время последнего международного перерыва Миколенко провел одну игру за национальную команду Украины против Венгрии (1:0), после чего пропустил встречу против Грузии (0:0) и 1 октября покинул тренировочный лагерь сборной из-за травмы.
В матче предыдущего тура Премьер-лиги против Халл Сити (2:2) Миколенко не был включен в состав Эвертона.
В этом сезоне Миколенко провел семь игр за Эвертон во всех соревнованиях, сделав одну голевую передачу.
Ранее стало известно, что Эвертон выставлен на продажу.
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