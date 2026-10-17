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Возвращение Миколенко: украинец выходит на поле в матче Эвертон против Челси

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко возвращается на поле после восстановления от травмы.
Возвращение Миколенко: украинец выходит на поле в матче Эвертон против Челси
Виталий Миколенко / Getty Images

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В субботу, 17 октября, Эвертон на своем домашнем поле встретится с Челси в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.

Виталий Миколенко, украинский защитник Эвертона, примет участие в этой игре после того, как восстановился от травмы.

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес включил 27-летнего украинца в основной состав команды для этого матча.



Старт матча Эвертон - Челси намечен на 14:30 по киевскому времени.

Во время последнего международного перерыва Миколенко провел одну игру за национальную команду Украины против Венгрии (1:0), после чего пропустил встречу против Грузии (0:0) и 1 октября покинул тренировочный лагерь сборной из-за травмы.

В матче предыдущего тура Премьер-лиги против Халл Сити (2:2) Миколенко не был включен в состав Эвертона.

В этом сезоне Миколенко провел семь игр за Эвертон во всех соревнованиях, сделав одну голевую передачу.

Ранее стало известно, что Эвертон выставлен на продажу.

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