Айнтрахт одерживает победу над Кельном, восстанавливаясь после поражения от Лейпцига.

В матче против Кельна Айнтрахт забил единственный гол на 77-й минуте, благодаря удачному удару Юнеса Эбнуталиба с острого угла после паса от Ноэля Асеко. Это обеспечило хозяевам победу.



В первом тайме Кельн имел несколько возможностей открыть счет. Мариус Бюльтер дважды попытался преодолеть оборону Айнтрахта, но вратарь Ноа Атуболу успешно отразил оба удара.



После перерыва Айнтрахт усилил атаку и создал несколько опасных моментов. Вратарь гостей Марвин Швебе долгое время сдерживал атаки соперника, но на 77-й минуте был пропущен решающий гол.



Эта победа стала ответом Айнтрахта на поражение от Лейпцига со счетом 0:6 в предыдущем матче. Это также стало второй домашней победой франкфуртского клуба в текущем сезоне Бундеслиги.



Итоговый счет матча Айнтрахт против Кельна - 1:0 (0:0)



Гол: Эбнуталиб, 77.



Предупреждения: Гетце (24), Брасье (39) против Йоханнессона (45), Соса (90+4).



В связи с этим, Реал требует отставки Тебаса.