Роналду готов вернуться: Португалия ожидает своего капитана на Лиге наций
Ожидается, что форвард примет участие в предстоящих матчах национальной команды, и руководитель организации призывает обсудить ситуацию без вовлечения эмоций.
Проенса отметил:
Думаю, наш капитан уже все сказал, наш главный тренер тоже все сказал, и даже Португальская футбольная федерация высказала свою позицию. Мы едины. Наша цель - выиграть Лигу наций, и мы рассчитываем на всех. Очевидно, что наш капитан Криштиану Роналду - одна из ключевых фигур для этого.
Проенса также подчеркнул, что все предпосылки для возвращения Роналду уже сформированы. Сам игрок выразил намерение вернуться в письменной форме, а главный тренер и федерация уже высказали свою позицию.
Проенса добавил:
Конечно, у Роналду есть условия для возвращения. Это уже было отображено в его собственном письме, об этом говорил главный тренер сборной, свою позицию высказала и Португальская футбольная федерация. Сейчас настало время спокойствия, когда всем нужно сесть за стол переговоров и найти приемлемые для всех сторон решения.
Напомним, что Роналду покинул тренировочный лагерь национальной команды Португалии перед матчем Лиги наций против Дании из-за конфликта с главным тренером Жоржи Жезушем. После этого федерация начала дисциплинарное расследование в отношении форварда.