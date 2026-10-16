Роналду готов вернуться: Португалия ожидает своего капитана на Лиге наций

Проенса подчеркнул важность возвращения Роналду в команду и призвал к обсуждению ситуации без эмоций, учитывая его ключевую роль в завоевании Лиги наций.

Ожидается, что форвард примет участие в предстоящих матчах национальной команды, и руководитель организации призывает обсудить ситуацию без вовлечения эмоций.

Проенса отметил:

Думаю, наш капитан уже все сказал, наш главный тренер тоже все сказал, и даже Португальская футбольная федерация высказала свою позицию. Мы едины. Наша цель - выиграть Лигу наций, и мы рассчитываем на всех. Очевидно, что наш капитан Криштиану Роналду - одна из ключевых фигур для этого.

Проенса также подчеркнул, что все предпосылки для возвращения Роналду уже сформированы. Сам игрок выразил намерение вернуться в письменной форме, а главный тренер и федерация уже высказали свою позицию.

Проенса добавил:

Конечно, у Роналду есть условия для возвращения. Это уже было отображено в его собственном письме, об этом говорил главный тренер сборной, свою позицию высказала и Португальская футбольная федерация. Сейчас настало время спокойствия, когда всем нужно сесть за стол переговоров и найти приемлемые для всех сторон решения.

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