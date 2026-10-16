Скандальное шествие фанатов Хайдука: антисемитские лозунги и извинения Аяксу

Аякс стал целью антисемитских лозунгов хорватских фанатов.

В интернете появилось видео, на котором фанаты хорватского футбольного клуба скандируют лозунги, относящиеся к Освенциму и Гитлеру. Запись была сделана во время процессии болельщиков, идущих к стадиону перед игрой, где во главе шествия двигался желтый автомобиль с гробом на крыше, на котором было написано Аякс.



Амстердамский клуб Аякс исторически связан с еврейской общиной.



Инцидент вызвал осуждение со стороны хорватского правительства и омбудсмена страны Тены Шимонович Айнвальтер, которые охарактеризовали его как проявление ненависти и нетерпимости. Полиция заявила, что несколько лиц, участвовавших в инциденте, были идентифицированы, и их поиск продолжается.



После игры Хайдук принес извинения болельщикам, организаторам турнира, руководству и игрокам Аякса, не упомянув при этом антисемитские лозунги.

В заявлении клуба говорится:

Помимо всего прочего, мы приносим свои извинения организаторам соревнований, а также руководству и игрокам Аякса, которые стали свидетелями сцен, с которыми нам бы не хотелось, чтобы нас ассоциировала Европа.

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Игра закончилась победой Хайдука со счетом 2:1.В 2015 году перед игрой между командами Хорватии и Италии на поле была обнаружена нарисованная свастика. Ранее поведение болельщиков хорватской команды уже приводило к дисциплинарным санкциям.