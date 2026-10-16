Реал Мадрид требует отставки президента Ла Лиги за сравнение с Геббельсом
Реал Мадрид требует отставки Тебаса, обвиняя его в отсутствии нейтральности и нарушении должностных обязанностей после его заявлений о тактике клуба.
Реал Мадрид настаивает на немедленной отставке президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, реагируя на его строгие замечания о коммуникационных тактиках клуба. Тебас сопоставил эти методы с пропагандистскими стратегиями, использованными Йозефом Геббельсом, главой пропаганды нацистской Германии.
В своем посте на социальной платформе X Тебас обвинил руководство Реала в проведении кампании против лиги, где важную роль играет клубный телеканал Real Madrid TV.
Президент Ла Лиги заявил:
Избранная ими модель поведения основывается на хождении по кругу: сначала выбирается подходящий случай, потом засыпают постоянными жалобами, подливая масло в огонь подозрений, и, наконец, начинается тыкание на якобы врагов.
По его словам, такая стратегия напоминает пропагандистские методы Геббельса, основанные на систематическом повторении одних и тех же утверждений, создании образа врага и подчинении фактов определенной истории.
Реал Мадрид осудил заявления Тебаса как совершенно недопустимые и крайне серьезные. Клуб также обвинил президента Ла Лиги в отсутствии нейтральности, уважения и беспристрастности, что противоречит его должностным обязанностям.
В итоге Реал Мадрид требует, чтобы Тебас незамедлительно покинул пост президента Ла Лиги и вице-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
В связи с этим, следует отметить, что полиция Хорватии начала расследование после того, как фанаты Хайдука скандировали о Гитлере и Освенциме.
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