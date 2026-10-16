Реал Мадрид требует отставки президента Ла Лиги за сравнение с Геббельсом

Реал Мадрид требует отставки Тебаса, обвиняя его в отсутствии нейтральности и нарушении должностных обязанностей после его заявлений о тактике клуба.

Реал Мадрид настаивает на немедленной отставке президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, реагируя на его строгие замечания о коммуникационных тактиках клуба. Тебас сопоставил эти методы с пропагандистскими стратегиями, использованными Йозефом Геббельсом, главой пропаганды нацистской Германии.



В своем посте на социальной платформе X Тебас обвинил руководство Реала в проведении кампании против лиги, где важную роль играет клубный телеканал Real Madrid TV.

Президент Ла Лиги заявил:

Избранная ими модель поведения основывается на хождении по кругу: сначала выбирается подходящий случай, потом засыпают постоянными жалобами, подливая масло в огонь подозрений, и, наконец, начинается тыкание на якобы врагов.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook