Субименди готов вернуться на поле, Инкапье еще на лечении: обновления о состоянии игроков Арсенала
Полузащитник Мартин Субименди близок к завершению процесса восстановления и в скором времени сможет вернуться на футбольное поле. Тем временем защитник Пьеро Инкапье еще должен пройти одну-две недели лечения.
Оба футболиста получили травмы голеностопа во время тренировочного процесса после победы над командой Лидс (2:1). Из-за полученных повреждений они не смогли участвовать в матче против Лилля в рамках Лиги чемпионов, который их команда выиграла во вторник.
Главный тренер Артета заявил:
Субименди выглядит гораздо лучше. Завтра у нас будет еще одна тренировка, после которой мы оценим, сможет ли он сыграть против Ноттингем Форест.
Ситуация с Инкапье несколько менее оптимистична. Главный тренер команды отметил, что восстановление защитника идет успешно, но ему потребуется больше времени.
Главный тренер Арсенала дополнил:
Пьеро восстанавливается очень хорошо. Уверен, что ждать осталось недолго, но, вероятно, ему потребуется еще неделя-другая.
Кроме того, Христос Дзолис, восстанавливающийся после мышечной травмы, полученной во время игры за национальную команду, и Уильям Салиба, защитник, страдающий от проблем со спиной, не смогут помочь команде.
Напомним, что Интер лишился Павара перед матчем против Шахтера.