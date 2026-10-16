Субименди готов вернуться на поле, Инкапье еще на лечении: обновления о состоянии игроков Арсенала

Субименди готов вернуться на поле, Инкапье еще в процессе восстановления.

Полузащитник Мартин Субименди близок к завершению процесса восстановления и в скором времени сможет вернуться на футбольное поле. Тем временем защитник Пьеро Инкапье еще должен пройти одну-две недели лечения.



Оба футболиста получили травмы голеностопа во время тренировочного процесса после победы над командой Лидс (2:1). Из-за полученных повреждений они не смогли участвовать в матче против Лилля в рамках Лиги чемпионов, который их команда выиграла во вторник.

Главный тренер Артета заявил:

Субименди выглядит гораздо лучше. Завтра у нас будет еще одна тренировка, после которой мы оценим, сможет ли он сыграть против Ноттингем Форест.

Ситуация с Инкапье несколько менее оптимистична. Главный тренер команды отметил, что восстановление защитника идет успешно, но ему потребуется больше времени.

Главный тренер Арсенала дополнил:

Пьеро восстанавливается очень хорошо. Уверен, что ждать осталось недолго, но, вероятно, ему потребуется еще неделя-другая.

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