Реал продлевает контракт с Беллингемом до 2031 года: зарплата футболиста значительно увеличится

Реал планирует продлить контракт с Беллингемом до 2031 года, обещая ему значительное увеличение зарплаты.

Издание AS сообщает о намерении футбольного клуба Реал продолжить сотрудничество с Джудом Беллингемом, обновив его контракт.



Важно упомянуть, что текущий контракт между английским игроком и клубом истечет в 2029 году.



Реал и Беллингем пришли к соглашению о продлении контракта до 2031 года, при этом предполагается значительное увеличение зарплаты футболиста.



Клуб надеется, что обновленный контракт подчеркнет значимость роли Беллингема в команде.



В этом сезоне Джуд Беллингем принял участие в десяти играх, забив три гола и сделав три результативные передачи.



Было также упомянуто, что капитан Челси будет отсутствовать в играх длительный срок.