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Реал продлевает контракт с Беллингемом до 2031 года: зарплата футболиста значительно увеличится

Реал планирует продлить контракт с Беллингемом до 2031 года, обещая ему значительное увеличение зарплаты.
Реал продлевает контракт с Беллингемом до 2031 года: зарплата футболиста значительно увеличится
Джуд Беллингем / Getty Images

Издание AS сообщает о намерении футбольного клуба Реал продолжить сотрудничество с Джудом Беллингемом, обновив его контракт.

Важно упомянуть, что текущий контракт между английским игроком и клубом истечет в 2029 году.

Реал и Беллингем пришли к соглашению о продлении контракта до 2031 года, при этом предполагается значительное увеличение зарплаты футболиста.

Клуб надеется, что обновленный контракт подчеркнет значимость роли Беллингема в команде.

В этом сезоне Джуд Беллингем принял участие в десяти играх, забив три гола и сделав три результативные передачи.

Было также упомянуто, что капитан Челси будет отсутствовать в играх длительный срок.

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