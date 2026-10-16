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Капитан Челси Рис Джеймс успешно перенес операцию на колене

Рис Джеймс, оборонитель Челси, успешно прошел операцию на колене и восстанавливается после травмы.
Капитан Челси Рис Джеймс успешно перенес операцию на колене
Рис Джеймс / Getty Images

Официальный представитель футбольного клуба Челси подтвердил информацию о том, что их оборонитель Рис Джеймс был подвергнут операции.

Напомним, что лидер "синих" получил травму во время матча против Борнмута.

Медицинские специалисты выявили у него тяжелое повреждение колена, которое требовало оперативного вмешательства.

Известно, что Джеймс успешно перенес операцию и в настоящее время проходит курс реабилитации. Дата его возвращения в игру пока не определена.

В этом сезоне Рис Джеймс принял участие в шести играх, но не сумел забить ни одного гола.

Также было упомянуто ранее, что Манчестер Юнайтед уладил вопрос со своим оборонителем.

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