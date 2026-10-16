Капитан Челси Рис Джеймс успешно перенес операцию на колене

Рис Джеймс, оборонитель Челси, успешно прошел операцию на колене и восстанавливается после травмы.

Официальный представитель футбольного клуба Челси подтвердил информацию о том, что их оборонитель Рис Джеймс был подвергнут операции.



Напомним, что лидер "синих" получил травму во время матча против Борнмута.



Медицинские специалисты выявили у него тяжелое повреждение колена, которое требовало оперативного вмешательства.



Известно, что Джеймс успешно перенес операцию и в настоящее время проходит курс реабилитации. Дата его возвращения в игру пока не определена.



В этом сезоне Рис Джеймс принял участие в шести играх, но не сумел забить ни одного гола.



Также было упомянуто ранее, что Манчестер Юнайтед уладил вопрос со своим оборонителем.