Манчестер Юнайтед урегулировал конфликт с защитником Мартинесом: вопрос закрыт

Мартинес извинился за свою критику и принял ответственность за неудачи команды, после чего клуб применил дисциплинарные меры и закрыл вопрос.

Согласно информации, опубликованной The Athletic, Манчестер Юнайтед успешно разрешил проблему, возникшую с Лисандро Мартинесом.



Напомним, что Мартинес, защитник команды, вызвал общественное волнение, когда после поражения от Атлетико он открыто высказал критику в адрес своих товарищей по команде и руководства клуба.



Позже Мартинес пояснил свои комментарии, заявив, что он просто ожидает большего от клуба и берет на себя ответственность за неудачные результаты.



По данным издания, Мартинес впоследствии извинился перед Карриком и руководством клуба на закрытой встрече.



В итоге, клуб принял решение применить внутренние дисциплинарные меры в отношении игрока и считать этот вопрос закрытым. Информация о будущем контракте Мартинеса не была предоставлена.



Было также отмечено ранее, что футболист Ливерпуля был признан лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов.