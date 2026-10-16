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19-летний Сиссе сбивает рекорд Дель Пьеро: самый молодой хет-трикер в еврокубках

19-летний Альфаджо Сиссе стал самым молодым итальянцем, забившим хет-трик в еврокубках, обновив рекорд Дель Пьеро и Трезольди.
19-летний Сиссе сбивает рекорд Дель Пьеро: самый молодой хет-трикер в еврокубках
Альфаджо Сиссе / Getty Images

Знаменитый итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро потерял свой рекорд как самый молодой итальянец, забивший хет-трик в еврокубках, дважды за два дня.

Дель Пьеро установил этот рекорд в сезоне 1997/98, когда в возрасте 23 лет и 144 дней забил три гола Монако в полуфинале Лиги чемпионов.

Однако, во вторник, этот рекорд был превзойден форвардом Брюгге Николо Трезольди, который в возрасте 22 лет и 54 дня забил три гола Интеру.

Вчера, 19-летний Альфаджо Сиссе переписал историю, забив три гола РБ Зальцбургу, превзойдя достижения Дель Пьеро и Трезольди.

Кроме того, стало известно о первом выступлении украинского футболиста в еврокубках.

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