Винисиус Жуниор отстранен на четыре матча за неспортивное поведение

Винисиус Жуниор отстранен на четыре матча Ла Лиги за неспортивное поведение в игре против Вильярреала.

Вингер Реала из Мадрида Винисиус Жуниор получил дисквалификацию после того, как его отправили с поля во время домашнего матча восьмого тура Ла Лиги против Вильярреала (1:0).



26-летний футболист увидел красную карточку на 73-й минуте игры за неспортивное поведение. Согласно официальному протоколу арбитра, бразилец был удален за то, что дернул за волосы защитника соперников.



Как сообщает Marca, дисциплинарный комитет Ла Лиги принял решение отстранить Винисиуса на четыре матча.



В связи с дисквалификацией бразилец не сможет выйти на поле в предстоящем матче Ла Лиги против Севильи, Эль Класико против Барселоны, а также в играх против Расинга и Валенсии.



Следует упомянуть, что в этом сезоне Винисиус уже успел провести девять матчей за Реал в различных турнирах, забив один гол и совершив три результативные передачи.



Ранее стало известно, что Реал на неопределенное время потерял одного из своих защитников.