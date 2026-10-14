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Борнмут оценил Алекса Скотта в 100 миллионов фунтов: Челси и Ливерпуль в гонке за игрока

Борнмут назначает цену в 100 миллионов фунтов за Скотта, привлекая внимание Челси и Ливерпуля.
Борнмут оценил Алекса Скотта в 100 миллионов фунтов: Челси и Ливерпуль в гонке за игрока
Алекс Скотт / Getty Images

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Установлена стоимость для Алекса Скотта, важного игрока Борнмута, что привлекло внимание ведущих клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, руководство Борнмута планирует в зимнее трансферное окно запросить за 23-летнего футболиста как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов (около 118 миллионов евро).

Борнмут открыт для обсуждения продажи английского полузащитника в январе, если поступит выгодное предложение.

Известно, что Челси и Ливерпуль заинтересованы в заключении контракта с полузащитником.

В этом сезоне Скотт участвовал в шести матчах за Борнмут в различных турнирах, забив один гол и совершив две результативные передачи. Недавно он впервые вышел на поле за национальную команду Англии, принимая участие в матчах Лиги наций против Чехии (2:0) и Хорватии (7:0).

Ранее сообщалось, что Челси нашел замену Энцо Фернандесу.

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