Борнмут оценил Алекса Скотта в 100 миллионов фунтов: Челси и Ливерпуль в гонке за игрока
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Установлена стоимость для Алекса Скотта, важного игрока Борнмута, что привлекло внимание ведущих клубов английской Премьер-лиги.
Как сообщил журналист Бен Джейкобс, руководство Борнмута планирует в зимнее трансферное окно запросить за 23-летнего футболиста как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов (около 118 миллионов евро).
Борнмут открыт для обсуждения продажи английского полузащитника в январе, если поступит выгодное предложение.
Известно, что Челси и Ливерпуль заинтересованы в заключении контракта с полузащитником.
В этом сезоне Скотт участвовал в шести матчах за Борнмут в различных турнирах, забив один гол и совершив две результативные передачи. Недавно он впервые вышел на поле за национальную команду Англии, принимая участие в матчах Лиги наций против Чехии (2:0) и Хорватии (7:0).
Ранее сообщалось, что Челси нашел замену Энцо Фернандесу.