Челси готовит щедрый контракт для Френки де Йонга в качестве замены Фернандесу

Челси готовит щедрое предложение для Френки де Йонга, намереваясь заменить им Энцо Фернандеса уже этой зимой.

Football Insider распространил информацию о том, что Челси планирует в ближайшее время осуществить трансфер Френки де Йонга.



По данным источника, лондонская команда видит в нем непосредственную замену Энцо Фернандесу.



Челси уже разрабатывает щедрое контрактное предложение для нидерландского игрока, с целью привлечь его уже в эту зиму.



Следует учесть, что в текущем сезоне де Йонг еще не появлялся на поле из-за проблем с коленом.



Ранее было также упомянуто, что защитник Манчестер Юнайтед может остаться без обновленного контракта.