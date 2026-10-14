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Челси готовит щедрый контракт для Френки де Йонга в качестве замены Фернандесу

Челси готовит щедрое предложение для Френки де Йонга, намереваясь заменить им Энцо Фернандеса уже этой зимой.
Челси готовит щедрый контракт для Френки де Йонга в качестве замены Фернандесу
Френки де Йонг / Getty Images

Football Insider распространил информацию о том, что Челси планирует в ближайшее время осуществить трансфер Френки де Йонга.

По данным источника, лондонская команда видит в нем непосредственную замену Энцо Фернандесу.

Челси уже разрабатывает щедрое контрактное предложение для нидерландского игрока, с целью привлечь его уже в эту зиму.

Следует учесть, что в текущем сезоне де Йонг еще не появлялся на поле из-за проблем с коленом.

Ранее было также упомянуто, что защитник Манчестер Юнайтед может остаться без обновленного контракта.

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