Милан продлил контракт с Павловичем, футболистом, приобретенным за 18,5 миллиона евро и сыгравшим за клуб 80 матчей.

Страхиня Павлович, молодой 25-летний футболист из Сербии, продлил свое соглашение с футбольным клубом Милан до 2031 года, с опцией на дальнейшее продолжение сотрудничества.



Павлович присоединился к Милану в 2024 году, когда его трансфер из РБ Зальцбург обошелся клубу в 18,5 миллиона евро. С того времени он стал неотъемлемой частью основного состава "россонери", проведя уже 80 матчей за итальянский клуб.



Тем временем, поступили новости о том, что футболист Манчестер Юнайтед может остаться без обновления контракта.