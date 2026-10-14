Лисандро Мартинес: уход из Манчестер Юнайтед из-за неудовлетворения стратегией клуба?

Недовольство стратегией клуба: Мартинес может покинуть Манчестер Юнайтед.

Sky Sports поднимает вопрос о возможном уходе Лисандро Мартинеса, защитника Манчестер Юнайтед, из клуба.



Стоит отметить, что Мартинес, после недавнего поражения от Атлетико, высказал свое неудовлетворение стратегией усиления команды, принятой руководством клуба.



Заявления аргентинца вызвали большой резонанс. По данным издания, его командные товарищи не поддержали его мнение и даже вступили в дискуссию с ним после матча.



В то же время руководство клуба пока не приняло окончательного решения о будущем Мартинеса. Несмотря на то, что он является важной частью стратегии Каррика, его критические замечания могут быть неприемлемыми.



Вероятно, клуб просто откажется от продления контракта с игроком, который истекает в 2027 году.



Ранее было отмечено, что известный тренер выразил поддержку игрокам Манчестер Сити.