Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Netflix становится эксклюзивным вещателем ЧМ-2030 по футболу в Испании и Андорре

Чемпионат мира 2030 года будет транслироваться на Netflix в Испании и Андорре, а также будет добавлен спортивный контент и обзоры матчей.
Netflix становится эксклюзивным вещателем ЧМ-2030 по футболу в Испании и Андорре
Getty Images

Netflix заявил о получении эксклюзивных прав на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2030 года.

Стоит упомянуть, что чемпионат мира будет совместно проведен Испанией, Португалией и Марокко.

Теперь все трансляции в Испании и Андорре будут доступны только через Netflix. Платформа также намерена расширить свой контент, добавив спортивные программы и обзоры матчей.

Кроме того, один матч каждого дня турнира будет доступен для бесплатного просмотра.

Также будет предложен специальный пакет, включающий матчи испанской команды, полуфиналы и финал, которые будут транслироваться на еще не определенном телеканале.

Ранее было отмечено, что Роналду находится на грани установления исторического рекорда.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости