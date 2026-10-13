Netflix становится эксклюзивным вещателем ЧМ-2030 по футболу в Испании и Андорре

Чемпионат мира 2030 года будет транслироваться на Netflix в Испании и Андорре, а также будет добавлен спортивный контент и обзоры матчей.

Netflix заявил о получении эксклюзивных прав на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2030 года.



Стоит упомянуть, что чемпионат мира будет совместно проведен Испанией, Португалией и Марокко.



Теперь все трансляции в Испании и Андорре будут доступны только через Netflix. Платформа также намерена расширить свой контент, добавив спортивные программы и обзоры матчей.



Кроме того, один матч каждого дня турнира будет доступен для бесплатного просмотра.



Также будет предложен специальный пакет, включающий матчи испанской команды, полуфиналы и финал, которые будут транслироваться на еще не определенном телеканале.



Ранее было отмечено, что Роналду находится на грани установления исторического рекорда.