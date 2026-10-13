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Молодой талант Манчестер Юнайтед Габриэль может перейти в Барселону

Будущее Габриэля в Барселоне: отец игрока ищет новую команду из-за ограниченного игрового времени в Манчестер Юнайтед.
Молодой талант Манчестер Юнайтед Габриэль может перейти в Барселону
Джей-Джей Габриель / Getty Images

Источник El Chiringuito сообщает, что молодой игрок Манчестер Юнайтед Джей-Джей Габриэль может стать новым участником Барселоны.

16-летний Габриэль намерен покинуть свой нынешний английский клуб, так как его отец недоволен ограниченным игровым временем, предоставленным его сыну, и ищет для него новую команду.

Габриэль, который признан перспективным молодым талантом, привлекает внимание ведущих европейских клубов. Изначально ожидалось, что он станет свободным агентом и заключит контракт с Реалом.

Однако, по данным издания, сам футболист больше склоняется к переходу в Барселону, которая, в свою очередь, готова приветствовать его в своей команде.

Ранее было отмечено, что Арсенал лишился двух своих игроков.

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