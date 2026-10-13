Молодой талант Манчестер Юнайтед Габриэль может перейти в Барселону

Будущее Габриэля в Барселоне: отец игрока ищет новую команду из-за ограниченного игрового времени в Манчестер Юнайтед.

Источник El Chiringuito сообщает, что молодой игрок Манчестер Юнайтед Джей-Джей Габриэль может стать новым участником Барселоны.



16-летний Габриэль намерен покинуть свой нынешний английский клуб, так как его отец недоволен ограниченным игровым временем, предоставленным его сыну, и ищет для него новую команду.



Габриэль, который признан перспективным молодым талантом, привлекает внимание ведущих европейских клубов. Изначально ожидалось, что он станет свободным агентом и заключит контракт с Реалом.



Однако, по данным издания, сам футболист больше склоняется к переходу в Барселону, которая, в свою очередь, готова приветствовать его в своей команде.



Ранее было отмечено, что Арсенал лишился двух своих игроков.