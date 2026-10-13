Венеция уволила главного тренера после серии поражений в Серии А

Строппа и его тренерский штаб покидают Венецию после серии поражений и последнего места в турнирной таблице Серии А.

Главный тренер венецианской футбольной команды Джованни Строппа был уволен, подтверждает официальный сайт клуба.



58-летний Строппа был освобожден от своих обязанностей после серии шести поражений подряд в Серии А, последним из которых стало проигрышное сражение с Аталантой (1:3). Вместе с Строппой, клуб покинула вся его тренерская команда.

Giovanni Stroppa sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. https://t.co/5CVMtit0PC #ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 https://t.co/C1xOc3YYvi — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 13, 2026

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Строппа присоединился к Венеции в 2025 году и сыграл ключевую роль в возвращении команды в высшую лигу, завоевав Серию B в прошлом сезоне.В текущем сезоне Венеция начала с победы в кубковом матче против Модены (3:2), однако затем потерпела шесть поражений подряд в чемпионате и была выбита из Кубка Италии, уступив Удинезе в 1/16 финала (1:2). В данный момент команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Серии А.