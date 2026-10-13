Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Венеция уволила главного тренера после серии поражений в Серии А

Строппа и его тренерский штаб покидают Венецию после серии поражений и последнего места в турнирной таблице Серии А.
Венеция уволила главного тренера после серии поражений в Серии А
Джованни Строппа / Getty Images

Главный тренер венецианской футбольной команды Джованни Строппа был уволен, подтверждает официальный сайт клуба.

58-летний Строппа был освобожден от своих обязанностей после серии шести поражений подряд в Серии А, последним из которых стало проигрышное сражение с Аталантой (1:3). Вместе с Строппой, клуб покинула вся его тренерская команда.



Строппа присоединился к Венеции в 2025 году и сыграл ключевую роль в возвращении команды в высшую лигу, завоевав Серию B в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Венеция начала с победы в кубковом матче против Модены (3:2), однако затем потерпела шесть поражений подряд в чемпионате и была выбита из Кубка Италии, уступив Удинезе в 1/16 финала (1:2). В данный момент команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Серии А.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости