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Нико Ковач продлил контракт с Боруссией до 2029 года

54-летний хорватский тренер Нико Ковач продолжит свою работу в Боруссии до июня 2029 года.
Нико Ковач продлил контракт с Боруссией до 2029 года
Нико Ковач / Getty Images

Главный тренер футбольного клуба Боруссия из Дортмунда Нико Ковач продлил свой контракт с немецкой командой.

Официальный сайт "черно-желтых" подтвердил данную новость.

54-летний хорватский тренер продолжит работу в клубе до июня 2029 года.

Также были подписаны новые контракты с членами тренерского штаба - Робертом Ковачем и Филипом Тапаловичем.



Ковач принял руководство Боруссией в январе 2025 года. За время его тренерства команда провела 80 матчей, из которых 49 были выиграны, 17 проиграны и 14 закончились вничью.

Стоит добавить, что в настоящее время Боруссия Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков в пяти играх.

Ранее сообщалось, что Валансьен увольняет тренера, несмотря на историческую победу в Кубке Франции.

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