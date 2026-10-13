Нико Ковач продлил контракт с Боруссией до 2029 года
54-летний хорватский тренер Нико Ковач продолжит свою работу в Боруссии до июня 2029 года.
Главный тренер футбольного клуба Боруссия из Дортмунда Нико Ковач продлил свой контракт с немецкой командой.
Официальный сайт "черно-желтых" подтвердил данную новость.
54-летний хорватский тренер продолжит работу в клубе до июня 2029 года.
Также были подписаны новые контракты с членами тренерского штаба - Робертом Ковачем и Филипом Тапаловичем.
📝 Der Trainer verlängert! Borussia Dortmund und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 54-Jährige hat am heutigen Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. 🤝 Zur ganzen Meldung: 📒 https://t.co/7E5SRvvWuV https://t.co/7MtzRA4c0x— Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026
Ковач принял руководство Боруссией в январе 2025 года. За время его тренерства команда провела 80 матчей, из которых 49 были выиграны, 17 проиграны и 14 закончились вничью.
Стоит добавить, что в настоящее время Боруссия Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков в пяти играх.
Ранее сообщалось, что Валансьен увольняет тренера, несмотря на историческую победу в Кубке Франции.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: