Нико Ковач продлил контракт с Боруссией до 2029 года

54-летний хорватский тренер Нико Ковач продолжит свою работу в Боруссии до июня 2029 года.

Главный тренер футбольного клуба Боруссия из Дортмунда Нико Ковач продлил свой контракт с немецкой командой.



Официальный сайт "черно-желтых" подтвердил данную новость.



54-летний хорватский тренер продолжит работу в клубе до июня 2029 года.



Также были подписаны новые контракты с членами тренерского штаба - Робертом Ковачем и Филипом Тапаловичем.

📝 Der Trainer verlängert! Borussia Dortmund und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 54-Jährige hat am heutigen Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. 🤝 Zur ganzen Meldung: 📒 https://t.co/7E5SRvvWuV https://t.co/7MtzRA4c0x — Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026

Ковач принял руководство Боруссией в январе 2025 года. За время его тренерства команда провела 80 матчей, из которых 49 были выиграны, 17 проиграны и 14 закончились вничью.Стоит добавить, что в настоящее время Боруссия Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков в пяти играх.

Ранее сообщалось, что Валансьен увольняет тренера, несмотря на историческую победу в Кубке Франции.